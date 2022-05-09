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Hatay'da "19. Üniversiteler Halk Müziği ve Halk Dansları Yarışmaları" başladı

09.05.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da "19. Üniversiteler Halk Müziği ve Halk Dansları Yarışmaları" başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen, "19. Üniversiteler Halk Müziği ve Halk Dansları Yarışmaları" Hatay'da başladı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin (HMKÜ) ev sahipliğinde, üniversitenin spor salonunda gerçekleştirilen yarışmaya 44 üniversiteden 900 öğrenci katıldı.

Üç gün sürecek etkinlikte, öğrenciler stilize ve artistik dalları ile solo seste yarışacak.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, AA muhabirine, yarışmaların üniversitelerinde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlerin bu tür etkinliklere yönlendirilmesini önemsediklerini kaydeden Kaya, "Gençlerimizin özellikle spora ve böyle etkinliklere katılmasının uyuşturucu, sigara ve başka alışkanlıklara yönelmelerini engellediğini ifade etmek isterim. Öğrencilerimiz çok mutlu. Pandemi sonrasında herkes bayram havasında." dedi.

Daha sonra yarışmada ekipler gösterilerini sundu.

3 gün sürecek yarışmada dereceye girenler bütün dallarda gösterilerin sunulmasının ardından jüri tarafından belirlenecek.

Etkinliğe, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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