YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

31.01.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 22 yabancı uyruklu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki hafif ticari aracı şüphe üzerine Topboğazı uygulama noktasında durdurdu.

Kimlik kontrolünde araçlardaki 22 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü, iki sürücü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatayspor-Konyaspor maçının ardındanHatayspor-Konyaspor maçının ardından
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun'da konuştu:AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun'da konuştu:
Mersin'de yarıyıl tatilindeki çocuklara kar şenliğiMersin'de yarıyıl tatilindeki çocuklara kar şenliği
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:30
Öğle
12:54
İkindi
15:43
Akşam
18:07
Yatsı
19:23
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlginç yöntem! Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirdi

İlginç yöntem! Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirdi

Sadece 9 yaşında! Afrika’nın multimilyoner çocuğu...

Sadece 9 yaşında! Afrika’nın multimilyoner çocuğu...

Faturayı görünce ağzını bozdu

Faturayı görünce ağzını bozdu

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Doğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştı

Doğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.