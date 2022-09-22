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Hatay'da 3 bin 550 litre sahte içki ele geçirildi

22.09.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 3 bin 550 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 3 bin 550 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, adreslerinde 3 bin 550 litre sahte içki ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Özbek ve Büyükçat mahallelerindeki 2 adrese baskın yaptı.

İkametlerin depolarındaki aramada, 3 bin 550 litre sahte içki ile içki üretim malzemeleri bulundu.

Ev sahipleri O.D. ve A.Ç. gözaltına alındı.

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Hatay Defne sahte içki

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