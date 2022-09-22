Hatay'da 3 bin 550 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, adreslerinde 3 bin 550 litre sahte içki ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Özbek ve Büyükçat mahallelerindeki 2 adrese baskın yaptı.

İkametlerin depolarındaki aramada, 3 bin 550 litre sahte içki ile içki üretim malzemeleri bulundu.

Ev sahipleri O.D. ve A.Ç. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz