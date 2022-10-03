Hatay'da 3 bin 670 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evinde 3 bin 670 litre sahte içki geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekebaşı Mahallesi'ndeki bir ikamette sahte içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen baskında 3 bin 670 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, ev sahibi C.U'yu gözaltına aldı.



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