YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı

Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı

04.06.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuşlar Necati Yatkak ve Halit Altun'un cenazeleri, Hatay'daki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehitler Sarılmaz, Yatkak ve Altun için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törenin ardından şehitlerin cenazeleri hava yoluyla memleketlerine gönderildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Rahmi Doğan ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: Merhamet gösterilmemişKafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: Merhamet gösterilmemiş
Hatayspor'da sözleşmeleri sona eren Akın Alkan ile Mesut Çaytemel takımdan ayrıldıHatayspor'da sözleşmeleri sona eren Akın Alkan ile Mesut Çaytemel takımdan ayrıldı
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
şehit Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 4 Haziran Cuma

İmsak
03:31
Sabah
05:12
Öğle
12:39
İkindi
16:28
Akşam
19:56
Yatsı
21:30
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uludağ'a haziran karı

Uludağ'a haziran karı

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.