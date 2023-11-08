YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay’da 304 kuş türüne sahip sulak alan moloz sahasına döndü

Hatay’da 304 kuş türüne sahip sulak alan moloz sahasına döndü

08.11.2023 10:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan ve çok sayıda nadir görülen kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı, moloz ve çöp yığınları ile karşı karşıya.

Hatay’da 304 kuş türüne sahip sulak alan moloz sahasına döndü

Nadir kuşların görüldüğü alana dökülen molozlar ve avcılık faaliyetleri yaban hayatını tehdit ediyor. 304 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı avcılığa ve moloz dökümüne yasaklanmıştı. Yasağa rağmen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce alan moloz ve çöplerle dolduruldu.

Kuş Gözlemcisi Erol Yüksek, "Burası bir kuş sahası ve Türkiye’nin önemli yerlerinden biri ve bunu bile bile maalesef buraya herhangi bir müdahalede bulunulmuyor, molozların buraya dökülmesi yetmiyormuş gibi buraya çöpler de atılıyor. Bunun dışında avcılarla da uğraşıyoruz. Çok basit bir tedbir alınması gerekirken bunu yapmıyorlar giriş çıkışlar belli burada insanlar herhangi bir saatte gelip çöpünü buraya döküyor bunun önüne geçmek kolay aslında, giriş çıkışlarda sürekli denetim olması çöp ve moloz dökülmesinin önüne geçilir" dedi.

Yüksek, "Burası ava kapatılan bir bölge sulak alan ilan edilmiş daha önce avcılık faaliyeti yasak olmasına rağmen avcılar istedikleri gibi girip çıkabiliyor. Ben avcı gördüğüm zaman yetkili birimi arıyorum ama ne yazık ki gereken müdahale yapılmıyor. Avcılar sahadan çıkarılmıyor ekip gelmiyor. Burası korumasız kaldığı için herkes istediğini yapabiliyor gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’ni Bakan Ersoy hizmete açtıDenizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’ni Bakan Ersoy hizmete açtı
Hızla giden kamyonun arkasına tutunan bisikletli yürekleri ağza getirdiHızla giden kamyonun arkasına tutunan bisikletli yürekleri ağza getirdi
Büyükşehir’den Altınoluk’a muhteşem Sosyal Yaşam MerkeziBüyükşehir’den Altınoluk’a muhteşem Sosyal Yaşam Merkezi
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 8 Kasım Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
06:58
Öğle
12:24
İkindi
15:16
Akşam
17:41
Yatsı
18:56
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.