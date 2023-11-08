Hatay’da 304 kuş türüne sahip sulak alan moloz sahasına döndü

Nadir kuşların görüldüğü alana dökülen molozlar ve avcılık faaliyetleri yaban hayatını tehdit ediyor. 304 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı avcılığa ve moloz dökümüne yasaklanmıştı. Yasağa rağmen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce alan moloz ve çöplerle dolduruldu.

Kuş Gözlemcisi Erol Yüksek, "Burası bir kuş sahası ve Türkiye’nin önemli yerlerinden biri ve bunu bile bile maalesef buraya herhangi bir müdahalede bulunulmuyor, molozların buraya dökülmesi yetmiyormuş gibi buraya çöpler de atılıyor. Bunun dışında avcılarla da uğraşıyoruz. Çok basit bir tedbir alınması gerekirken bunu yapmıyorlar giriş çıkışlar belli burada insanlar herhangi bir saatte gelip çöpünü buraya döküyor bunun önüne geçmek kolay aslında, giriş çıkışlarda sürekli denetim olması çöp ve moloz dökülmesinin önüne geçilir" dedi.

Yüksek, "Burası ava kapatılan bir bölge sulak alan ilan edilmiş daha önce avcılık faaliyeti yasak olmasına rağmen avcılar istedikleri gibi girip çıkabiliyor. Ben avcı gördüğüm zaman yetkili birimi arıyorum ama ne yazık ki gereken müdahale yapılmıyor. Avcılar sahadan çıkarılmıyor ekip gelmiyor. Burası korumasız kaldığı için herkes istediğini yapabiliyor gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum" diye konuştu.

