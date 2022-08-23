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Hatay'da 31 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

23.08.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 31 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 31 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlünün Numune Mahallesi'nde bir adreste saklandığını belirleyen polis, düzenlediği operasyonla C.A'yı yakaladı.

C.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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