Hatay'da 4 bin 580 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 bin 580 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alsancak ile Abalaklı mahallelerinde 2 evde kaçak akaryakıt bulundurulduğunu belirledi.

Operasyon düzenlenen adreslerde 4 bin 580 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis, ikametlerdeki İ.S, F.S. ve M.P'yi gözaltına aldı.



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