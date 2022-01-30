Hatay'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 aracın karıştığı, bir kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Antakya-Samandağ kara yolunda 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Yaralanan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaza anı yer alıyor.



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