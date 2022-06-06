Hatay'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Güzelce Mahallesi'nde saman balyalarının alev alması sonucu dumandan görüş mesafesi düşen yolda 2 kamyonet, 1 midibüs, 2 hafif ticari araç ile 2 otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan 10 kişiyi Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yanan saman balyaları Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülürken, yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.



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