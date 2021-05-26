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Hatay'da anız yangını 350 dönüm makilik alanda zarara yol açtı

26.05.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da anız yangını 350 dönüm makilik alanda zarara yol açtı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde anız yangını nedeniyle 350 dönüm makilik alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Alabeyli Mahallesi Amanos Dağları eteklerindeki bir tarlada yakılan anızların alevi, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı.

Makilik alana yayılan yangın, itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle 350 dönüm makilik alanda zarar oluştu.

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