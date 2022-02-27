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Hatay'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

27.02.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir araçla ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan araştırmada belirlenen otomobil, Gülkent yol kontrol noktasında durduruldu.

Araçta 220 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu içme aparatı ve hassas terazi ele geçiren ekipler, sürücü A.C.B'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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