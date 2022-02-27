Hatay'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir araçla ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan araştırmada belirlenen otomobil, Gülkent yol kontrol noktasında durduruldu.

Araçta 220 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu içme aparatı ve hassas terazi ele geçiren ekipler, sürücü A.C.B'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz