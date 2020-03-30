YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay’da araçlar giriş ve çıkışlarda denetleniyor

Hatay’da araçlar giriş ve çıkışlarda denetleniyor

HATAY HABERLERİ  | 30.03.2020 12:47 | Son Güncelleme

Korona virüs önlemleri kapsamında Hatay’ın Erzin, Dörtyol, İskenderun ve Payas ilçesi giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında midibüs, otobüs ve özel araçlarıyla vatandaşlar denetlendi.

Korona virüs önlemleri kapsamında Hatay’ın Erzin, Dörtyol, İskenderun ve Payas ilçesi giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında midibüs, otobüs ve özel araçlarıyla vatandaşlar denetlendi. Ekipler, araçların doluluk oranlarına bakarken, sağlık ekipleri de seyahat eden vatandaşların ateşlerini ölçülerek, kontrollerini yaptı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan korona virüs önlemleri kapsamında Dörtyol Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Arsuz Kavşağı, TEM Otoyolu Payas Dörtyol kavşağı, E-5 Karayolu Dörtyol Adana E5 Karayolu mevkisi ve Dörtyol Şaban Uçar Bulvarı’nda denetim yaptı.
Denetimlerde midibüs, otobüs, özel araç ve servis araçlarını durduran ekipler, sürücülere yasağa uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Sağlık ekipleri de, seyahat eden vatandaşların ateşlerini ölçülerek, kontrollerini yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı

Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı

Şehre giren herkesin ateşi ölçülüyor

Şehre giren herkesin ateşi ölçülüyor

Vatandaşlara “Evde Kitap” servisi

Vatandaşlara “Evde Kitap” servisi

Hatay Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
04:57
Sabah
06:17
Öğle
12:45
İkindi
16:17
Akşam
19:02
Yatsı
20:17

Hatay Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Aksaray Eczanesi
Antakya
Bayramoglu Eczanesi
Antakya
Gülbas Eczanesi
Antakya
Yeni Mozaik Eczanesi
Antakya
Akgün Eczanesi
Iskenderun
Denizciler Eczanesi
Iskenderun
Elıf Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Hatay’da Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferi için Fetih Suresi okundu

Hatay’da Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferi için Fetih Suresi okundu

İdlib şehidi Astsubay Muhammed Ali Özer son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Astsubay Muhammed Ali Özer son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Savaş, dolmuş esnafının sorunlarını dinledi

Başkan Savaş, dolmuş esnafının sorunlarını dinledi

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.