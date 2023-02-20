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Hatay’da arama-kurtarma çalışmaları tamamlanan binalar birer birer yıkılıyor

20.02.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da arama-kurtarma çalışmaları tamamlanan binalar önce yıkılıyor daha sonra ise enkazları kaldırılıyor.

Hatay’da arama-kurtarma çalışmaları tamamlanan binalar birer birer yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrasında yıkılan bina enkazlarında arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, çalışmalar tamamlanan binalar önce yıkılıyor ardından ise enkazı kaldırılıyor.

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