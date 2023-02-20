Hatay’da arama-kurtarma çalışmaları tamamlanan binalar birer birer yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrasında yıkılan bina enkazlarında arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, çalışmalar tamamlanan binalar önce yıkılıyor ardından ise enkazı kaldırılıyor.

