Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Hatay'da kent genelinde yapılan arananlara yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 2'si göçmen kaçakçılığı organizatörü, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, 85 kök Hint keneviri ile 510 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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