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Hatay'da bariyere çarparak devrilen kamyonun sürücüsü öldü

10.05.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bariyere çarparak devrilen kamyonun sürücüsü öldü

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda Adem Aykaç (41) yönetimindeki 31 TU 272 plakalı oksijen tüpleri yüklü kamyon, Ocaklı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkıp önce bariyerlere, ardından ağaca çarparak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Aykaç'ın cesedi, Dörtyol Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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