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Hatay'da bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

03.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Hatay'da bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arpahan Mahallesi'nde tarım arazilerinin yakınında bir ineğin bataklığa saplandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ineği vücuduna bağladıkları halat yardımıyla bataklıktan çıkardı.

Kurtulan hayvan, sahibine teslim edildi.​​​​​​​

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Hatay Antakya İtfaiye bataklık kurtarma

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