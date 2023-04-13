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Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 59 mahallede sürdü

13.04.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları 59 mahallede devam etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler hasarlı binaların yıkımını sürdürdü.

Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, bu alanlardaki molozları kamyonlara yükleyerek belirlenen alanlara götürdü.

İtfaiye ekipleri, yıkım ve yükleme sırasında toz olmaması için enkaz ve molozları ıslattı.

Bazı bina sahipleri de enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekledi.

Güvenlik güçleri ise yıkım yapılan binaların çevresinde önlem aldı.

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deprem Hatay Antakya Defne enkaz taşıma

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