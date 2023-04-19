YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 72 mahallede sürecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 72 mahallede sürecek

19.04.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil yıkılması gereken binaların yıkımlarına ve enkaz kaldırma çalışmalarına 72 mahallede devam edileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, 19 Nisan'da Antakya'daki Narlıca, Maşuklu, Açıkdere, Gökçegöz, Kocaabdi, Kuyulu, Şirince, Havuzlar, Karaalibölüğü, Haraparası, Şehitler, Yeni Cami, Habibi Neccar, Küçükdalyan, Hacı Ömer Alpagot, Sofular, Orhanlı, Kışlasaray, Güllübahçe, Ulucami, Emek, Aksaray, General Şükrü Kanatlı, Ürgenpaşa, Gazi, Cumhuriyet, Altınçay, Cebrail, Esenlik, Akevler, Esentepe, Kuzeytepe, Odabaşı, Akasya, Saraykent, Oğlakören, Kisecik, Karlısu, Ovakent, Serinyol, Dikmece, Karaali, Üçgedik, Alazı, Akhisar, Güzelburç, Akçova, Derince, Büyükdalyan, Anayazı, Bozüyük, Tanışma, Üzümdalı, Arpahan, Zülüflühan ile Defne'deki Harbiye, Yeşilpınar, Gümüşgöze, Balıklıdere, Büyükçat, Özbek, Sinanlı, Karşıyaka, Aknehir, Dursunlu, Sümerler, Orhanlı, Çekmece, Turunçlu, Akdeniz, Subaşı ve Aşşağı Okçular mahallelerinde sürdürüleceği belirtildi.

Acil yıkılması gereken binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş depreminde 600 yıllık tarihi caminin yıkıldığı anlar kameradaKahramanmaraş depreminde 600 yıllık tarihi caminin yıkıldığı anlar kamerada
Denizli'de 2 aylık bebek üzerine asit dökülmesi sonucu yaralandı, bir kadın gözaltına alındıDenizli'de 2 aylık bebek üzerine asit dökülmesi sonucu yaralandı, bir kadın gözaltına alındı
Elazığ’da ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ kampanyasıElazığ’da ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ kampanyası
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay yıkım çalışma enkaz

Hatay Namaz Vakitleri 19 Nisan Çarşamba

İmsak
04:26
Sabah
05:51
Öğle
12:40
İkindi
16:20
Akşam
19:19
Yatsı
20:38

Hatay Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Çarşamba

Altınözü eczanesi
Altinozu
Sümerler eczanesi
Antakya-defne
Taner eczanesi
Antakya-defne
Çınar eczanesi
Antakya-defne
Alkan eczanesi
Arsuz
Kerimoğlu eczanesi
Arsuz
Belen eczanesi
Belen
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Sosyal medya bu cinsellik itirafını konuşuyor! “Günde 27 kez...”

Sosyal medya bu cinsellik itirafını konuşuyor! “Günde 27 kez...”

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.