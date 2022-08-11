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Hatay'da bir araçta 630 bin makaron ele geçirildi

11.08.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bir araçta 630 bin makaron ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araçta 630 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modern Evler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir araçta arama yaptı.

Güvenlik güçleri, karton kutularda 630 bin makaron buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler A.B. ile H.S. emniyete götürüldü.

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Gözaltı İskenderun Hatay Araç karton kutu makaron

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