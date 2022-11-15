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Hatay'da bir kişi anahtarını içerde unutunca evine girmek için halatla terastan sarktı

15.11.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bacağına bağladığı ipin kısa gelmesi sonucu binada asılı kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anahtarını evinde unutunca 4 katlı binanın terasından bacağına bağladığı halatla sarkarak birinci kattaki evine girmeye çalışırken asılı kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Süleymaniye Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katında oturan İbrahim Çelikdemir (72), evinin anahtarını içerde unutunca kapıda kaldı.

Binanın terasına çıkan Çelikdemir, bulduğu halatın bir ucunu buradaki bir demire diğer ucunu da bacağına bağlayarak halatla aşağıya sarktı.

Evinin açık olan penceresine bu şekilde ulaşmaya çalışan Çelikdemir, halat kısa gelince binanın dış cephesinde asılı kaldı.

Çelikdemir'in yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, halatı keserek Çelikdemir'i evin içine çekti.

Kurtarılan ancak taktığı halat nedeniyle bacağı moraran Çelikdemir hastaneye kaldırıldı.

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Hatay İtfaiye anahtar halat kurtarma

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