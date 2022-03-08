Hatay'da çaldıkları otomobili yakan 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde çaldıkları aracı yaktıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Girne Mahallesi'nde bir evin önünden otomobilin çalınması ve bir süre sonra yol kenarında yanmış şekilde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Araştırma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.D. ve A.B.A. adreslerine yapılan baskınla yakalandı.
Şüpheliler, çaldıkları aracı bir süre sonra çalıştıramayınca parmak izlerinin kalmaması için yaktıklarını itiraf etti.
Adliyeye sevk edilen M.D. ve A.B.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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