YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da çaldıkları otomobili yakan 2 zanlı tutuklandı

Hatay'da çaldıkları otomobili yakan 2 zanlı tutuklandı

08.03.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da çaldıkları otomobili yakan 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde çaldıkları aracı yaktıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Girne Mahallesi'nde bir evin önünden otomobilin çalınması ve bir süre sonra yol kenarında yanmış şekilde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Araştırma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.D. ve A.B.A. adreslerine yapılan baskınla yakalandı.

Şüpheliler, çaldıkları aracı bir süre sonra çalıştıramayınca parmak izlerinin kalmaması için yaktıklarını itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen M.D. ve A.B.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi:Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi:
Sakarya'nın kadın emniyet müdürleri, vatandaşla kurdukları diyalogla fark oluşturuyorSakarya'nın kadın emniyet müdürleri, vatandaşla kurdukları diyalogla fark oluşturuyor
İzmir itfaiyesinin Bahar çavuşu, meslekte daha çok kadın görmek istiyorİzmir itfaiyesinin Bahar çavuşu, meslekte daha çok kadın görmek istiyor
Anahtar Kelimeler:
Hatay Hassa

Hatay Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:31
Sabah
06:50
Öğle
12:51
İkindi
16:08
Akşam
18:43
Yatsı
19:56
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Patronu buldu! Müstehcen pozlarından dolayı kovuldu

Patronu buldu! Müstehcen pozlarından dolayı kovuldu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Şaşırtan adım! Putin’in kızı öyle bir hamle yaptı ki...

Şaşırtan adım! Putin’in kızı öyle bir hamle yaptı ki...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.