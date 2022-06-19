YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da çatıya sıkışan ebabili itfaiye kurtardı

Hatay'da çatıya sıkışan ebabili itfaiye kurtardı

19.06.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da çatıya sıkışan ebabili itfaiye kurtardı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir apartmanın çatısına sıkışan ebabil, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Gazi Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısından kuş sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla ebabili bulunduğu yerden çıkardı.

Bir itfaiye personeli ise bitkin haldeki ebabile eliyle su içirdi.

Ebabil, daha sonra tedavi için belediye veterinerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri tamamlandıEXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri tamamlandı
AK Parti'lilerden İzmir'deki CHP etkinliğinde konuşan çiftçiye tepkiAK Parti'lilerden İzmir'deki CHP etkinliğinde konuşan çiftçiye tepki
Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldıTerör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazar

İmsak
03:28
Sabah
05:11
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
20:02
Yatsı
21:38
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

Armağan Çağlayan'ı şoke eden mesaj! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Armağan Çağlayan'ı şoke eden mesaj! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.