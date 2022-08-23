Hatay'da çay kutusuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çay kutusunda 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sevkiyatı M.Ö. ve İ.H.Ö'nün gerçekleştireceğini belirleyen ekipler, zanlıları teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından, 2 şüphelinin bulunduğu araç kent girişinde durduruldu.

Araçta, çay kutusuna gizlenmiş 210 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

M.Ö. ve İ.H.Ö, gözaltına alındı.



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