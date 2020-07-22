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Hatay'da "change" operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü tutuklandı

HATAY HABERLERİ  | 22.07.2020 21:07 | Son Güncelleme

Hatay'da "change" operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü tutuklandı

Hatay'da "change" operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü tutuklandı

Hatay'da çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirerek satışa sundukları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçların motor ve şasi numaralarını "change'' adı verilen yöntemle değiştirerek sattığı öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Antakya, İskenderun, Dörtyol, Payas ve Reyhanlı ilçelerindeki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları change yöntemiyle piyasaya sürdüğü belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 19 otomobile de el konuldu.

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