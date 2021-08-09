Hatay'da çıkan bahçe yangını söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan bahçe yangını kontrol altına alındı.

Ocaklı Mahallesi'nde otoyol gişeleri bölgesinde bulunan bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, bahçedeki bazı ağaçlar zarar gördü.



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