YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da çıkan bahçe yangını söndürüldü

Hatay'da çıkan bahçe yangını söndürüldü

09.08.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da çıkan bahçe yangını söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan bahçe yangını kontrol altına alındı.

Ocaklı Mahallesi'nde otoyol gişeleri bölgesinde bulunan bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, bahçedeki bazı ağaçlar zarar gördü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildiVan Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi
PARTNERKarabiberim'in esmer bombası sonunda isyan ettiKarabiberim'in esmer bombası sonunda isyan etti
Hatay’da 23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek olduHatay’da 23 yaşındaki engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:42
Öğle
12:46
İkindi
16:31
Akşam
19:40
Yatsı
21:04

Hatay Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Mısırlıoglu Eczanesi
Antakya
Esenocak Eczanesi
Defne
İpek Gündüz Eczanesi
Defne
Kunt Eczanesi
Defne
Müge Eczanesi
Defne
Kanatlı Eczanesi
Iskenderun
Mıne Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.