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Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

29.08.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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yangın Hatay Hassa

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