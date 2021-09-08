YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

08.09.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ballıöz Mahallesi Aliboğazı mevkisinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta bulundu! 7 bin 500 yıllıkKahramanmaraş'ta bulundu! 7 bin 500 yıllık
Polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı!Polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı!
Samandağ sahilinde petrole bulanmış ölü deniz kaplumbağası bulunduSamandağ sahilinde petrole bulanmış ölü deniz kaplumbağası bulundu
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 8 Eylül Çarşamba

İmsak
04:44
Sabah
06:05
Öğle
12:38
İkindi
16:12
Akşam
19:01
Yatsı
20:17

Hatay Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Çarşamba

Esen Eczanesi
Antakya
Aksaray Eczanesi
Defne
Alev Eczanesi
Defne
Cilli Eczanesi
Defne
Öztürk Eczanesi
Defne
Anka Defne Eczanesi
Iskenderun
Belen Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.