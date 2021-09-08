Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ballıöz Mahallesi Aliboğazı mevkisinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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