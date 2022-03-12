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Hatay'da çocuk bisikletine uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı

12.03.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da çocuk bisikletine uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde plastik çocuk bisikletine sentetik uyuşturucu gizledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında durumundan şüphelendikleri otomobili uygulama noktasında durdurup aradı.

Araçtaki plastik çocuk bisikletinde 524,90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, araçta bulunan K.İ, Ş.A, A.H. ve F.T'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A, A.H. ve F.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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