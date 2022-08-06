Hatay'da denizden mutfak tüpü çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, vatandaşlarca ihbar edilen denizdeki cisim mutfak tüpü çıktı.

Çevlik Sahili'nde, serinlemek için denize girenler, kıyıya doğru yaklaşan yabancı cisim görünce durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, yabancı cismin mutfak tüpü olduğunu belirledi.

İtfaiye ekiplerince kıyıya getirilen tüp, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz