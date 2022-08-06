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Hatay'da denizden mutfak tüpü çıktı

06.08.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da denizden mutfak tüpü çıktı

Hatay'da denizden mutfak tüpü çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, vatandaşlarca ihbar edilen denizdeki cisim mutfak tüpü çıktı.

Çevlik Sahili'nde, serinlemek için denize girenler, kıyıya doğru yaklaşan yabancı cisim görünce durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, yabancı cismin mutfak tüpü olduğunu belirledi.

İtfaiye ekiplerince kıyıya getirilen tüp, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına teslim edildi.

Hatay'da denizden mutfak tüpü çıktı

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