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Hatay'da depremin ardından yıkılan yapıların enkazı kaldırılıyor

12.04.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da, Asi Nehri çevresinde yaşanan yıkımın ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarıyla bölgede boşluklar oluştu.

Depremler, merkez Antakya ilçesindeki Asi Nehri çevresi, Atatürk, İstiklal ve İzzet Güçlü caddelerindeki ev ve iş yerlerini enkaza çevirdi.

Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında inşa edilen ve 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren yapı ve çevresi de depremlerde yıkıldı.

Bölgenin deprem öncesi, sonrası ve devam eden enkaz kaldırma çalışmalarıyla geldiği son durum, dronla görüntülendi.

Yıkılan yapıların kaldırılan enkazıyla bölgede büyük boşluklar oluşması, öncesi ve sonrası çekimlerle dron kamerasınca kaydedildi.

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