Hatay'da depremin ardından yıkılan yapıların enkazı kaldırılıyor

Depremler, merkez Antakya ilçesindeki Asi Nehri çevresi, Atatürk, İstiklal ve İzzet Güçlü caddelerindeki ev ve iş yerlerini enkaza çevirdi.

Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında inşa edilen ve 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren yapı ve çevresi de depremlerde yıkıldı.

Bölgenin deprem öncesi, sonrası ve devam eden enkaz kaldırma çalışmalarıyla geldiği son durum, dronla görüntülendi.

Yıkılan yapıların kaldırılan enkazıyla bölgede büyük boşluklar oluşması, öncesi ve sonrası çekimlerle dron kamerasınca kaydedildi.

