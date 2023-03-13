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Hatay'da depremler zeytinlikte kot farkına neden oldu

13.03.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Hassa ilçesinde depremler nedeniyle yer kaymalarının yaşandığı 5 dönümlük zeytinlikte kot farkı oluştu.

6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Hatay'da binalarda büyük yıkımın yanı sıra tarım arazilerinde de hasara yol açtı.

Yer altı su kuyularının tahrip olduğu depremde, Hassa'da zeytinlikte yer kaymaları, yarıklar ve kot farkı oluştuğu görüldü.

"ÇOK ŞAŞIRDIK"

Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Nadir Nazifşan, AA muhabirine, 6 Şubat'ta ailesiyle yaşadığı müstakil evde yakalandığı depremde büyük korku yaşadıklarını dile getirdi.

Evlerinde hasar oluşmadığını belirten Nazifşan, depremden günler sonra geldiği zeytinlikte gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Evimiz, kayıtlara hasarsız geçti ama tarlamızda zayiatımızın olduğunu fark ettik. Canımıza bir şey gelmediğine şükrediyoruz. Tarlada kot farkı oluştu. Ağaç sıralarının kaydığını fark ettik. İlerliyoruz, karşımıza ağaç çıkıyor. Derinliği 2, uzunluğu da 7 metre olan yarık vardı. İçine girdim, şok oldum, inanamadım. Bu fayın geçtiği yerde ağaçların çoğunu içine almıştı. Çok şaşırdık. Bazıları yatmış, hasar olmuş. Burası 5 dönümlük bir arazi. Yaklaşık 250 kadar ağaç var. Bu çevrede sadece bizim tarlada hasar oluştu. Kendi imkanlarımızla düzeltmeye çalıştık. Yarıklar çok büyük."

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