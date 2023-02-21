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  4. Hatay'da depremlerde hasar gören ve yıkılan binalar Bayraktar TB2 İHA ile denetlendi

Hatay'da depremlerde hasar gören ve yıkılan binalar Bayraktar TB2 İHA ile denetlendi

21.02.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay merkezli depremler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) bölgedeki arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait Bayraktar TB2 İHA bölgeye sevk edildi.

Bölgedeki yerleşim alanlarının üzerinde uçan Bayraktar TB2 İHA gece görüş kamerasına yansıyan görüntüleri canlı olarak Ankara'da bulunan AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ne aktardı.

Merkezde görüntüleri izleyen birimler bölgedeki ekipleri yönlendirerek arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi.

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