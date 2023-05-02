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Hatay'da depremzede genç çadır kentten askere uğurlandı

02.05.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evleri ağır hasar gören genç, vatani görevini yapmak için çadır kentten Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine uğurlandı.

Hatay'da depremzede genç çadır kentten askere uğurlandı

Modern Evler Mahallesi'ndeki çadır kentte kalan 20 yaşındaki Efekan Döner için asker eğlencesi düzenlendi.

Çadır kentteki ailesi ve arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğlenen Döner'in eline dualarla kına yakıldı.

Anne Nahide Döner, deprem travmasından bir nebze olsun uzaklaşmak ve oğluna moral vermek amacıyla asker eğlencesi düzenlediklerini belirtti.

Oğluyla gurur duyduğunu anlatan Döner, eğlencenin düzenlenmesinde kendilerine destek olan yetkililere teşekkür etti,

Efekan Döner de vatani görevini en iyi şekilde yapacağını kaydetti.

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İskenderun Hatay çadır kent

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