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Hatay'da derede erkek cesedi bulundu

10.08.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da derede erkek cesedi bulundu

Hatay'da derede erkek cesedi bulundu

Hatay'ın Antakya ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Bohşin Mahallesi'nde derede hareketsiz bir kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile Hatay İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Hatay'da derede erkek cesedi bulundu

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