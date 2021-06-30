Hatay'da devlet desteğiyle arıcılığa başlayan kadının hedefi ihracata yönelmek

HÜSEYİN YILDIZ - Hatay'da arıcılık mesleğini hobi olarak yaparken devlet desteğiyle 150 kovan arıya kavuşan 3 çocuk annesi Güler Balcı, üretimini artırarak tesis kurmayı ve ihracata yönelmeyi hedefliyor.

Amatör arıcılık yapan kocası Mehmet Balcı'nın yanında hobi olarak arıcılığa başlayan 30 yaşındaki Güler Balcı, geçen yıl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurarak 150 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Devletten aldığı destekle 150 kovan arı, polen kurutma makinesi, bal sağma ekipmanları ve karavan alan Balcı, kovanlarını gezdirerek organik bal üretmek için çalışıyor.

Ağustos ayında kovanlardan yapacağı ilk sağımın heyecanını yaşayan Balcı, kovan sayısını 450'ye çıkarmak ve bir üretim tesisi kurarak arı sütü, polen ve arı zehri gibi ürünleri de üretmek istiyor.

Balcı, AA muhabirine, aile olarak arıcılığı çok sevdiklerini, 2 yaşındaki kızlarına da "Petek" ismini verdiklerini söyledi.

TKDK'den hibe alır almaz işini büyütmek için harekete geçtiğini kaydeden Güler Balcı, "İlk olarak arı yetiştirip, bal üretmeye yoğunlaştık. Arı sütü, polen ve arı zehri de üretmek istiyoruz. Avrupa standartlarına uygun, organik ve hijyenik ürünlerle ihracat yapabilmeyi hedefliyoruz." dedi.

Arılarını karavanıyla florası zengin olan yerlere taşıdığını gezgin arıcılıkla kış aylarında evlerine yakın bölgelerde, yaz aylarında ise floranın yoğun olduğu Hatay ve Kahramanmaraş yaylalarında üretim yaptıklarını anlatan Balcı, "Kovan sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. 2021 yılında yaklaşık 2 ton bal sağımı hedefliyoruz." diye konuştu.

Hibeyle aldığı 450 kovandan, 150'sini arılarla doldurduğunu aktaran Balcı, tüm kovanlarını en kısa zamanda arılarla doldurmayı istediğini, bunun için de hem teorik hem de pratik çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Balcı, karavan ve evinin deposunda yaptığı üretimden gelir elde etmeye başladığını, işini tesisleştirmek için de plan yaptığını sözlerine ekledi.

Mehmet Balcı da eşinin hobi olarak başladığı arıcılığı mesleğe dönüştürmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

