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Hatay'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

12.07.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Aşağı Kepirce Mahallesi'nde Metehan Kurt'un (22) kullandığı traktör, tarlada devrildi.

Kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Metehan Kurt'un cansız bedeni, incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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