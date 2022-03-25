Hatay'da dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlattı.
Belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 30 banka ve kredi kartı, 11 cep telefonu, 17 SIM kart, 3 hard disk, bir dizüstü bilgisayar, 6 flaş bellek ve bir hafıza kartı ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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