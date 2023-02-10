Hatay'da enkaz altında kalan 40 yaşındaki depremzede 90'ıncı saatte kurtarıldı

Burdur Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Burdur UMKE ve diğer arama kurtarma ekipleri, Cebrail Mahallesi 23 Sokak 13 numaralı apartmanda Atraş'a ulaştı.

Buradaki 4 saatlik çalışmanın ardından ekipler, depremin 90. saatinde Atraş'ı enkazdan çıkarmayı başardı.

Bölgede görev yapan Burdur 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansına alınan Atraş, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Atraş'ın ambulansla hastaneye giderken Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar sağlık ekibinin cep telefonu kamerasına yansıdı.



