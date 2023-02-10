YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Hatay'da enkazdan kurtarılan hamile kadın bebeğini Mersin'de dünyaya getirdi

Hatay'da enkazdan kurtarılan hamile kadın bebeğini Mersin'de dünyaya getirdi

10.02.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asrın felaketi"nden Hatay'daki enkazdan yaralı kurtarılan hamile kadın askeri helikopterle sevk edildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yaptı.

Defne ilçesindeki binanın enkazından çıkarılan 38 haftalık hamile olduğu öğrenilen Fidan Yıldız Sağaltıcı (29) askeri helikopterle getirildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sağaltıcı, tedavi gördüğü hastanede dün akşam bebeğini dünyaya getirdi.

Bebeğe, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden anneannesi "Gutnam Elif"in adı verildi.

Baba Orhan Sağaltıcı (40), gazetecilere, eşi ve bebeğiyle yeni bir hayata başlayacaklarını söyledi.

Evlerinin yıkıldığını ve enkazdan kendi çabalarıyla ilk anlarda çıktıklarını anlatan Sağaltıcı, "Depreme uyurken yakalandık. Neye uğradığımızı şaşırdık. İçimden bildiğim bütün duaları okudum. Eşim o ara çok korktu, kendisine destek olmaya çalıştım. Öyle bir sallantı yaşadık ki kelimelerin yetersiz kaldığı bir andı." diye konuştu.

Sağaltıcı, depremin ardından hamile olan eşinin bebeği hissetmemesi üzerine gittikleri hastanenin enkazıyla karşılaştıklarını belirtti.

Yetkililerin girişimleriyle askeri helikopterle Mersin'e getirildiklerini aktaran Sağaltıcı şöyle devam etti:

"Deprem ülkemize çok ağır kayıplar yaşattı, ağır bedeller ödendi. Yaraların sarılması açısından dertlere deva olan halkımızın eşi benzeri görülmemiştir. Bir aile dostumuzun askeriyeye durumumuzu iletmesiyle bize ulaşıldı. Devletimizin o anda bize yardım eli uzatması gerçekten takdire şayan bir hareketti. Umutlarımız tükenmişti. Devletimize sonsuz teşekkür ederim."

Değişik duygular içerisinde olduğunu anlatan Sağaltıcı bu üzüntüler içinde ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi uzman doktoru Hüseyin Şimşek de bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini aktararak "Hastamız sağlıklı bir şekilde hastanemizde doğum yaptı. Bebek 3 bin 100 gram. Solunum sıkıntısı sebebiyle burnundan oksijen tedavisi alıyor. Şu an için durumu orta iyi seviyede. Bugün beslenmesine başlayacağız. Diğer tetkiklerini yapmaya devam ediyoruz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanedeki yaralılar korku dolu anları anlattıHastanedeki yaralılar korku dolu anları anlattı
Afşin'de enkazdan çıkan değerli eşyalar sahiplerine teslim edildiAfşin'de enkazdan çıkan değerli eşyalar sahiplerine teslim edildi
Samsun'da evinde kardeşi tarafından silahla vurulan kadın ve yanındaki kişi öldüSamsun'da evinde kardeşi tarafından silahla vurulan kadın ve yanındaki kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
deprem Mersin bebek mersin şehir hastanesi

Mersin Namaz Vakitleri 11 Şubat Cumartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:28
Öğle
13:01
İkindi
15:57
Akşam
18:24
Yatsı
19:39
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.