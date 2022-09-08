Hatay'da eroin ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir otomobilde 402 gram eroin ele geçirildi, araçtaki 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, araçta 402 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ş. ve M.M.G, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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