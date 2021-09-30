YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi aileye teslim edildi

Hatay'da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi aileye teslim edildi

30.09.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi aileye teslim edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evlerinde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aile üyelerince teslim alındı.

Denizciler Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunan Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali'nin (14), Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Aynur Mert'in babası Osman Karahasan, kızı ve 2 torununun cenazesini yakınlarıyla adli tıp morgundan teslim aldı.

Cenaze nakil aracına bırakılan anne ve çocuklarının cenazesi toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.

Denizciler Mahallesi'nde yaşayan anne ve 2 çocuğundan haber alamayan yakınları dün polisi aramış, ekipler evde anne ve 2 çocuğunun cesedini bulmuştu. Şüpheli baba Turgay Mert, Osmaniye'de saklandığı adreste bugün gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatıTürkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatı
Önce telefonunu çaldılar sonra aracını gasp ettiler! Böyle oyuna getirmişlerÖnce telefonunu çaldılar sonra aracını gasp ettiler! Böyle oyuna getirmişler
Asi Nehri'nin taşmasıyla sahili kaplayan su sümbülleri temizleniyorAsi Nehri'nin taşmasıyla sahili kaplayan su sümbülleri temizleniyor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı İskenderun Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 30 Eylül Perşembe

İmsak
05:04
Sabah
06:23
Öğle
12:30
İkindi
15:52
Akşam
18:28
Yatsı
19:42
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.