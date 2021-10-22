Hatay'da evlerinde tarihi eser, uyuşturucu ve silah bulunan 2 zanlıya gözaltı

Hatay'da evlerinde tarihi eser, uyuşturucu ve silah ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde ikamet eden Ş.A. ile Reyhanlı ilçesi Oğulpınar Mahallesi'nde yaşayan C.Ş'nin evlerinde uyuşturucu bulundurdukları bilgisine ulaştı.

Adreslerde narkotik dedektör köpeği "Tonaj" ile arama yapan ekipler, 40 gram esrar, 10 kök Hint keneviri, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 obje ile ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği, 30 fişek ve 3 şarjör ele geçirdi.

Şüpheliler Ş.A. ve C.Ş. gözaltına alındı.

Ele geçirilen objeler de Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz