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Hatay'da evlerinde tarihi eser, uyuşturucu ve silah bulunan 2 zanlıya gözaltı

22.10.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da evlerinde tarihi eser, uyuşturucu ve silah bulunan 2 zanlıya gözaltı

Hatay'da evlerinde tarihi eser, uyuşturucu ve silah ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde ikamet eden Ş.A. ile Reyhanlı ilçesi Oğulpınar Mahallesi'nde yaşayan C.Ş'nin evlerinde uyuşturucu bulundurdukları bilgisine ulaştı.

Adreslerde narkotik dedektör köpeği "Tonaj" ile arama yapan ekipler, 40 gram esrar, 10 kök Hint keneviri, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 obje ile ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği, 30 fişek ve 3 şarjör ele geçirdi.

Şüpheliler Ş.A. ve C.Ş. gözaltına alındı.

Ele geçirilen objeler de Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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