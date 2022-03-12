Hatay'da evlerinde uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu iddiası üzerine I.A, S.A. ve Y.G'nin Cebrail Mahallesi'ndeki evlerinde arama yaptı.

İkametlerde, 1505 uyuşturucu hap, 4,70 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 7 bin 455 lira ele geçirildi

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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