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Hatay'da fotokapana yakalanan kaçak avcılara 5 bin 848 lira ceza kesildi

17.09.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da fotokapana yakalanan kaçak avcılara 5 bin 848 lira ceza kesildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaban hayatı izlemek için yerleştirilen fotokapana yakalanan 2 kaçak avcıya 5 bin 848 lira para cezası uygulandı.

Seldiren bölgesine yerleştirilen fotokapan görüntülerini inceleyen Doğa Koruma Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti.

Jandarmayla ortaklaşa yapılan incelemede kimlikleri tespit edilen N.K. ve M.M'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 5 bin 848 lira para cezası kesildi.

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