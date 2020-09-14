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Hatay'da "Gezgin EBA Destek Noktası" kırsaldaki öğrencilerle buluştu

HATAY HABERLERİ  | 14.09.2020 16:40 | Son Güncelleme

Hatay'da "Gezgin EBA Destek Noktası" kırsaldaki öğrencilerle buluştu

Hatay'ın Antakya ilçesinde, proje kapsamında hayata geçirilen "Gezgin EBA Destek Noktası", Mansurlu Mahallesi'ndeki öğrencilerle buluştu.

Avrupa Birliği, Mesleki ve Teknik Eğitim yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP), kapsamında gerçekleştirilen, Gezgin EBA Destek Noktası bugün hizmet vermeye başladı.

Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince yürütülen proje çalışmaları kapsamında, Mansurlu Mahallesi'nde öğrencilerle bir araya gelindi.

Burada açık alanda sıralara oturan 10 öğrenci, tablet ve internet altyapısı sayesinde öğretmenleriyle buluştu.

Projedeki amacın, internet ve elektronik altyapısı olmayan bölgelere internet ve tablet bilgisayar götürerek öğrencilerin canlı derslere katılması olduğu öğrenildi.

EBA Gezici Destek Noktası'nın, internet erişimi olmayan farklı bölgelerdeki öğrencilerle bir araya gelmeye devam edeceği kaydedildi.

Proje çalışmalarını yerinde izleyen Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, öğrencilerle sohbet ederek onlara nasihatlerde bulundu.

Çerko ayrıca, buradan canlı bağlantı yaparak Antakya'da 17 okula kurulan EBA destek noktalarının da açılışını yaptı.

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