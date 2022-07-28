Hatay'da göle düşen çocukları boğulmaktan zabıta kurtardı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göle düşen 2 çocuğu boğulmaktan zabıta memurları kurtardı.

Yenişehir Gölü etrafında aileleriyle gezintiye çıkan 8 ve 12 yaşındaki iki çocuk, dengelerini kaybederek göle düştü.

Çocukların suda çırpındığını gören Reyhanlı Belediyesinde görevli zabıta memurları Suat Karaca, Zekeriye Uçar ve Ahmet Batıray, duruma müdahale etti.

Zabıta ekiplerince sudan çıkarılarak ailesine teslim edilen çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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