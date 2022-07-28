YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da göle düşen çocukları boğulmaktan zabıta kurtardı

Hatay'da göle düşen çocukları boğulmaktan zabıta kurtardı

28.07.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da göle düşen çocukları boğulmaktan zabıta kurtardı

Hatay'da göle düşen çocukları boğulmaktan zabıta kurtardı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göle düşen 2 çocuğu boğulmaktan zabıta memurları kurtardı.

Yenişehir Gölü etrafında aileleriyle gezintiye çıkan 8 ve 12 yaşındaki iki çocuk, dengelerini kaybederek göle düştü.

Çocukların suda çırpındığını gören Reyhanlı Belediyesinde görevli zabıta memurları Suat Karaca, Zekeriye Uçar ve Ahmet Batıray, duruma müdahale etti.

Zabıta ekiplerince sudan çıkarılarak ailesine teslim edilen çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da ormanlık alanda 15 bin 750 kök Hint keneviri bulunduHatay'da ormanlık alanda 15 bin 750 kök Hint keneviri bulundu
FETÖ'nün "para kasası" Naksan Holding davasında Yargıtay'ın bozmasının ardından 1 sanığa tahliyeFETÖ'nün "para kasası" Naksan Holding davasında Yargıtay'ın bozmasının ardından 1 sanığa tahliye
Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktıAydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı
Anahtar Kelimeler:
Reyhanlı gol kurtarma

Hatay Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
03:58
Sabah
05:32
Öğle
12:47
İkindi
16:34
Akşam
19:52
Yatsı
21:20
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Covid kâbusu yeniden başlıyor! Sakızlı önlem

Covid kâbusu yeniden başlıyor! Sakızlı önlem

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.