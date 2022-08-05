Hatay'da hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadını bıçaklayan 2 zanlı yakalandı

Hatay'da hırsızlık için girdikleri evde 74 yaşındaki kadını bıçakla yaralayan 2 zanlı gözaltına alındı.

Kumlu ilçesinde yalnız yaşayan Gülizar D'nin, üç gün önce hırsızlık amacıyla evine giren kişilerce bıçaklanmasıyla ilgili polis çalışma başlattı.

Polis, tedavisi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam eden Gülizar D'yi bıçaklayan ve evdeki bir miktar parasını çalan zanlıların kimliklerini tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla M.Ç. ve C.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

