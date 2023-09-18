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Hatay'da hurda inşaat demiri yüklü tır devrildi

18.09.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Belen ilçesinde, hurda inşaat demiri yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, 4 araçta hasar oluştu.

Hatay'da hurda inşaat demiri yüklü tır devrildi

F.Ö. idaresindeki 06 CLH 806 plakalı hurda inşaat demiri yüklü tır, Antakya-İskenderun kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.

Devrilen tırdaki hurda inşaat demirleri, çevreye savrularak seyir halindeki 4 otomobile zarar verdi.

Otomobillerden birindeki S.S, kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ve sağlık ekipleri, ​​​​​​​otomobilinde sıkışan S.S'yi bulunduğu yerden çıkarttı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Belen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, hurdaların kaldırılması ve araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

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