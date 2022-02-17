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Hatay'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

17.02.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi E-5 çevre yolu üzerinde Göçgel Karateke’nin yönetimindeki 31 NAB 81 plakalı motosiklet ile F.H. idaresindeki 31 LU 038 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüleri Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Karateke müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü F.H'nin tedavisi sürüyor.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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